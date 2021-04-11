Лига 1. Монако – Дижон 3:0. Бен Йеддер вышел и решил

Монако. Стадион: "Луи ІІ"

"Монако" - "Дижон" 3:0

Голы: Стеван Йоветич 49, Виссам Бен Йеддер 63, 89, пен

"Монако": Бенжамен Леком – Кайо Энрике, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Джибриль Сидибе – Орельен Чуаэми (Элиот Матазо, 83), Юссуф Фофана – Софьян Диоп (Виссам Бен Йеддер 46), Александр Головин (Крепин Диатта, 82), Рубен Агилар (Сеск Фабрегас 46, Фоде Балло-Туре, 85) – Стеван Йоветич

"Дижон": Сатюрнен Аллегбе – Уэсли Лотоа (Алекс Добре, 85), Экеле Манга, Сену Кулибали – Анибаль Чала, Жордан Мари, Берсант Целина, Саша Бойи (Фуад Шафик, 85) – Яссин Бензья (Эрик Эбимбе, 73) – Мама Бальде (Жак Сиве, 79), Абубакар Камара (Рожер Ассале, 73)

Предупреждение: Бруно Экеле Манга 48

Нереализованный пенальти: Виссам Бен Йеддер 49

Нико Ковач планировал обыграть главного аутсайдера сезона "Дижон" малыми силами, оставив ряд ключевых исполнителей на лавке для запасных. К перерыву наставник осознал свою ошибку, не увидев ни одного созданного момента от "Монако" в первые 45 минут матча. Хотя и гости заслужили похвалу за качественную нейтрализацию соперника.

Вторая половина быстро прояснила разницу в классе команд. Особенно этому поспособствовали вышедшие на замену Бен Йеддер и Фабрегас. Сеск на пару с Головиным стал создавать шансы для партнёров, а Бен Йеддер принялся за их конвертацию.

Уже на 49-й минуте Бен Йеддер принял отличную передачу от Головина в штрафной, но был сбит защитником. Сам же Виссам и принялся исполнять 11-метровый, но промахнулся. К счастью, на добивание первым подоспел Йоветич, открывший счёт в матче. Ещё в течение 15 минут "Монако" снял вопросы о победителе. Опять отменный пас от Головина из глубины, который в гол превратил Бен Йеддер, изящно перекинувший вратаря в одно касание.

Под занавес встречи "монегаски" заработали ещё один пенальти. К точке вновь подошёл Бен Йеддер, на этот раз уверенно переигравший Аллагбе. 17-й гол Виссама в чемпионате – больше только у Килиана Мбаппе (21).

Победа позволила "Монако" закрепиться на третьей позиции, набрав 65 очков. Да и побороться за чемпионство шансы ещё есть: ПСЖ всего в одном пункте от команды Ковача, лидирующий "Лилль" – в четырех.