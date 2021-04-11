Лига 1, 32-й тур

Лион, "Стад де Люмьер"

"Лион" – "Анже" 3:0

Голы: Депай (21, 83), Пакета (41)

"Лион": Лопеш – Корне (Бар, 73), Денайер, Марсело, Дюбуа (Де Шильо, 59) – Гимараес (Тиаго, 73), Какре – Депай, Пакета (Шерки, 89), Экамби – Слимани

"Анже": Бернардони – Думбия, Томас, Павлович, Траоре, Бамба – Капелль (Мангани, 59), Амаду (Халед, 81), Фюльжени – Тиуб (Чо, 60), Баокен (Дьони, 60)

"Лион" без особых проблем разобрался с середняком Лиги 1 "Анже". Главными героями стали Мемфис Депай и Лукас Пакета, организовавшие все три гола в поединке. Таким образом "ткачи" поддержали трио своих конкурентов в лице "Лилля", ПСЖ и "Монако", также заработавших 3 очка в этом туре.

Руди Гарсия решился на смену основной схемы из-за отсутствия Ауара в связи с травмой – вместо традиционных 4-3-3 "Лион" вышел в формации 4-2-3-1 с Пакетой в роли десятки. Такая свобода сыграла лишь на руку бразильскому плеймейкеру, организовавшего добрую половину моментов в матче.

Пакета должен был открывать счёт в поединке на 21-й минуте, но умудрился попасть в штангу с пары метров. Благо, на добивание подоспел Мемфис Депай, отправивший мяч в сетку. Вскоре Пакета всё же нашёл свой гол, откликнувшись на фланговый прострел Корне. На этот раз Лукас пробил куда удачнее.

"Лион" продолжил настойчиво атаковать и во втором тайме, но мяч долгое время упорно не шёл ворота. То Слимали забьёт с офсайда, то Экамби не реализует свой шанс. В заключительную десятиминутку "Лион" таки довёл счёт до разгромного. Пакета классной передачей из глубины вывел Депая сам на сам с Бернардони, после чего Мемфис шикарный парашютом перекинул выбежавшего с ворот голкипера. В итоге 3:0 – полностью заслуженная победа команды Руди Гарсии.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лилль" 31 20 9 2 53-19 +35 69 2 "Пари Сен-Жермен" 31 21 3 8 71-23 +48 66 3 "Монако" 31 20 5 7 67-38 +29 65 4 "Лион" 31 19 5 7 63-31 +32 64

Первые три команды квалифицируются в ЛЧ, четвёртая – в ЛЕ.