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Лига 1. Лион – Анже 3:0. Лёгкая прогулка для Депая и Пакеты
Команда Руди Гарсии не имела реальных проблем в матче
Фото – RMC Sport, автор неизвестен
"Лион": Лопеш – Корне (Бар, 73), Денайер, Марсело, Дюбуа (Де Шильо, 59) – Гимараес (Тиаго, 73), Какре – Депай, Пакета (Шерки, 89), Экамби – Слимани
"Анже": Бернардони – Думбия, Томас, Павлович, Траоре, Бамба – Капелль (Мангани, 59), Амаду (Халед, 81), Фюльжени – Тиуб (Чо, 60), Баокен (Дьони, 60)
"Лион" без особых проблем разобрался с середняком Лиги 1 "Анже". Главными героями стали Мемфис Депай и Лукас Пакета, организовавшие все три гола в поединке. Таким образом "ткачи" поддержали трио своих конкурентов в лице "Лилля", ПСЖ и "Монако", также заработавших 3 очка в этом туре.
Руди Гарсия решился на смену основной схемы из-за отсутствия Ауара в связи с травмой – вместо традиционных 4-3-3 "Лион" вышел в формации 4-2-3-1 с Пакетой в роли десятки. Такая свобода сыграла лишь на руку бразильскому плеймейкеру, организовавшего добрую половину моментов в матче.
Пакета должен был открывать счёт в поединке на 21-й минуте, но умудрился попасть в штангу с пары метров. Благо, на добивание подоспел Мемфис Депай, отправивший мяч в сетку. Вскоре Пакета всё же нашёл свой гол, откликнувшись на фланговый прострел Корне. На этот раз Лукас пробил куда удачнее.
"Лион" продолжил настойчиво атаковать и во втором тайме, но мяч долгое время упорно не шёл ворота. То Слимали забьёт с офсайда, то Экамби не реализует свой шанс. В заключительную десятиминутку "Лион" таки довёл счёт до разгромного. Пакета классной передачей из глубины вывел Депая сам на сам с Бернардони, после чего Мемфис шикарный парашютом перекинул выбежавшего с ворот голкипера. В итоге 3:0 – полностью заслуженная победа команды Руди Гарсии.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|31
|20
|9
|2
|53-19
|+35
|69
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|31
|21
|3
|8
|71-23
|+48
|66
|3
|"Монако"
|31
|20
|5
|7
|67-38
|+29
|65
|4
|"Лион"
|31
|19
|5
|7
|63-31
|+32
|64
Первые три команды квалифицируются в ЛЧ, четвёртая – в ЛЕ.
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