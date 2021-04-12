"Пари Сен-Жермен" разгромил "Страсбур" в 32-м туре Лиги 1, вновь приблизившись на три очка к "Лиллю".

Команда Почеттино без проблем разобралась с соперником даже без дисквалифицированного Неймара. Хотя повреждение Кейлора Наваса перед ответным матчем с "Баварией" в Лиге Чемпионов откровенно настораживает.

Лига 1, 32-й тур

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" 1:4 "Пари Сен-Жермен"

Голы: Сахи (63) – Мбаппе (16), Сарабия (27), Кин (45), Паредес (79)

"Страсбур": Селс – Каси (Кароль, 82), Митрович, Коне, Гильбер – Ахолу, Сиссоко (Прчич, 59) – Лиэнар (Шахири, 59), Томассон, Белльгард (Зои, 81) – Диалло (Сахи, 62)

"Пари Сен-Жермен": Навас (Рико, 46) – Баккер, Кимпембе, Данилу, Керер – Эррера (Симонс, 89), Паредес – Мбаппе (Нагера, 90), Рафинья (Гуйе, 74), Сарабия – Кин (Дракслер, 75)

Предупреждение: Кин (57)