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Размялись перед ЛЧ. Страсбур – ПСЖ 1:4. Обзор матча

Франция
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Очередная выездная победа парижан

Размялись перед ЛЧ. Страсбур – ПСЖ 1:4. Обзор матча

Фото: Icon Sport/Baptiste Fernandez

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" разгромил "Страсбур" в 32-м туре Лиги 1, вновь приблизившись на три очка к "Лиллю".

Команда Почеттино без проблем разобралась с соперником даже без дисквалифицированного Неймара. Хотя повреждение Кейлора Наваса перед ответным матчем с "Баварией" в Лиге Чемпионов откровенно настораживает.

Лига 1, 32-й тур

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" 1:4 "Пари Сен-Жермен"

Голы: Сахи (63) – Мбаппе (16), Сарабия (27), Кин (45), Паредес (79)

"Страсбур": Селс – Каси (Кароль, 82), Митрович, Коне, Гильбер – Ахолу, Сиссоко (Прчич, 59) – Лиэнар (Шахири, 59), Томассон, Белльгард (Зои, 81) – Диалло (Сахи, 62)

"Пари Сен-Жермен": Навас (Рико, 46) – Баккер, Кимпембе, Данилу, Керер – Эррера (Симонс, 89), Паредес – Мбаппе (Нагера, 90), Рафинья (Гуйе, 74), Сарабия – Кин (Дракслер, 75)

Предупреждение: Кин (57)

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В статье: Страсбур Пари Сен-Жермен (Париж)
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