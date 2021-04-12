Лион против Монако. Стали известны пары 1/4 финала Кубка Франции

Стали известны пары четвертьфиналистов Кубка Франции.

Действующий обладатель трофея ПСЖ сыграет против "Анже", а "Лион" и "Монако" жребий свёл уже на этой стадии.

"Пари-Сен Жермен" – "Анже"

– "Анже" "Лион" – "Монако"

"Кане Руссийон" – "Монпелье"

"Рюмийи-Вальер" – "Тулуза"

Матчи состоятся 20 и 21 апреля. Из-за требований телевещателей последняя пара не сможет сыграть на поле "Рюмийи". Скорее всего игра будет перенесена в Анси или Гренобль.