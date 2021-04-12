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Лион против Монако. Стали известны пары 1/4 финала Кубка Франции

Франция
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Три топ-клуба продолжают претендовать на трофей

Лион против Монако. Стали известны пары 1/4 финала Кубка Франции

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

Новина українською

Стали известны пары четвертьфиналистов Кубка Франции.

Действующий обладатель трофея ПСЖ сыграет против "Анже", а "Лион" и "Монако" жребий свёл уже на этой стадии.

  • "Пари-Сен Жермен" – "Анже"
  • "Лион" – "Монако"
  • "Кане Руссийон" – "Монпелье"
  • "Рюмийи-Вальер" – "Тулуза"

Матчи состоятся 20 и 21 апреля. Из-за требований телевещателей последняя пара не сможет сыграть на поле "Рюмийи". Скорее всего игра будет перенесена в Анси или Гренобль.

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В статье: Лион Монпелье "Тулуза" Монако Пари Сен-Жермен (Париж) Анже
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