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Неймар – о "золотом мальчике" Мбаппе: Я обязан Килиану своей адаптацией во Франции

Франция
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Бразилец на связи

Неймар – о "золотом мальчике" Мбаппе: Я обязан Килиану своей адаптацией во Франции

Фото: LP / Arnaud Journois

Новина українською

Лидер "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о своей дружбе с партнером по команде – Килианом Мбаппе. Цитируют бразильского исполнителя AS и Le Parisien.

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"Он научил меня тому, каково это – быть французом. Килиан рассказал мне о ментальности. Я сильно обязан ему своей адаптацией во Франции и радостью от нахождения в Париже. Меня очень тронуло, что он внимательный, всегда в хорошем настроении, вежливый, приятный в общении. Мы моментально подружились".

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"Затем я оценил его скорость, набор финтов, интеллект и желание прогрессировать. Тогда я понял: "Вот он, наш золотой мальчик". Скорость без интеллекта ничего не значит, нужно уметь ее использовать. Он не просто быстрый и умный, но и обладает прекрасной техникой".

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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