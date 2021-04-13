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Неймар – о "золотом мальчике" Мбаппе: Я обязан Килиану своей адаптацией во Франции
Бразилец на связи
Фото: LP / Arnaud Journois
Лидер "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о своей дружбе с партнером по команде – Килианом Мбаппе. Цитируют бразильского исполнителя AS и Le Parisien.
"Он научил меня тому, каково это – быть французом. Килиан рассказал мне о ментальности. Я сильно обязан ему своей адаптацией во Франции и радостью от нахождения в Париже. Меня очень тронуло, что он внимательный, всегда в хорошем настроении, вежливый, приятный в общении. Мы моментально подружились".
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"Затем я оценил его скорость, набор финтов, интеллект и желание прогрессировать. Тогда я понял: "Вот он, наш золотой мальчик". Скорость без интеллекта ничего не значит, нужно уметь ее использовать. Он не просто быстрый и умный, но и обладает прекрасной техникой".
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