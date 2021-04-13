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Джибрил Сиссе возвращается в большой футбол - на этот раз в США
После двухлетней паузы
Фото: Chicago FC
39-летний Джибрил Сиссе объявил, что в следующем сезоне будет выступать за чикагский "Панатинаикос". Он будет заявлен за команду в конце июля, сообщает L'Equipe.
Последний раз у экс-игрока сборной Франции была игровая практика еще 2 года назад в Швейцарии в клубе "Ивердон".
Чикагский "Панатинаикос" является клубом Национальной премьер-футбольной лиги (четвертый американский дивизион), он созданный греческой диаспорой США. Он поддерживает тесные взаимоотношения с греческим "Панатинаикосом", за который Джибрил Сиссе выступал в 2009-2011 годах (55 голов в 89 матчах).
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