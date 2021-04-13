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Джибрил Сиссе возвращается в большой футбол - на этот раз в США

Франция
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После двухлетней паузы

Джибрил Сиссе возвращается в большой футбол - на этот раз в США

Фото: Chicago FC

Новина українською

39-летний Джибрил Сиссе объявил, что в следующем сезоне будет выступать за чикагский "Панатинаикос". Он будет заявлен за команду в конце июля, сообщает L'Equipe.

Последний раз у экс-игрока сборной Франции была игровая практика еще 2 года назад в Швейцарии в клубе "Ивердон".

Чикагский "Панатинаикос" является клубом Национальной премьер-футбольной лиги (четвертый американский дивизион), он созданный греческой диаспорой США. Он поддерживает тесные взаимоотношения с греческим "Панатинаикосом", за который Джибрил Сиссе выступал в 2009-2011 годах (55 голов в 89 матчах).

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В статье: Франция Джибриль Сиссе
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