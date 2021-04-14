Кимпембе: Для меня очень важно, что на поле выходят воспитанники ПСЖ

Центрбек "ПСЖ" Преснель Кимпембе высказался о выходе клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы очень рады, много эмоций, потому что матч получился очень тяжелым. Мы проиграли, но команда отлично сыграла, приложив много усилий. Я горжусь.

Для меня очень важно, что на поле выходят воспитанники "ПСЖ" – это говорит о том, что у клуба есть душа. Дагба показал, на что мы способны. Горжусь им. Мы все вместе сделали это, но Дагба был гиперсфокусирован, с чем я его и поздравляю.

Клуб не перестает расти изо дня в день, из года в год, и я тому пример. Мне было трудно восстановиться после того, что случилось два года назад. Когда ты падаешь, нужно понять, как снова вернуться на свой уровень", – сказал Кимпембе для RMC Sport.