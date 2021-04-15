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Неймар рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Футболист будет играть в покер
Фото: PSG Talk / Автор – неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал, что планирует уйти в покер после завершения карьеры футболиста.
"Я начал играть в покер во время ЧМ-2014. Многие футболисты тогда играли, я начал учиться у них. Я сначала понаблюдал со стороны, а потом заинтересовался игрой и влюбился в покер на долгие годы. Концентрация — одно из сходств футбола с покером. Важно, как ты читаешь игру и соперника, понимать, когда нужно атаковать соперника. Думаю, после завершения карьеры я буду участвовать на соревнованиях, ездить на турниры, на которые не могу ездить сейчас из-за занятости в футболе", — приводит CNews слова Неймара.
В июле 2018 года Неймар занял шестое место на турнире по покеру в Бразилии, выиграв 21 тысячу долларов.
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