  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Франция
(1 голосов)

Футболист будет играть в покер

Неймар рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Фото: PSG Talk / Автор – неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал, что планирует уйти в покер после завершения карьеры футболиста.

"Я начал играть в покер во время ЧМ-2014. Многие футболисты тогда играли, я начал учиться у них. Я сначала понаблюдал со стороны, а потом заинтересовался игрой и влюбился в покер на долгие годы. Концентрация — одно из сходств футбола с покером. Важно, как ты читаешь игру и соперника, понимать, когда нужно атаковать соперника. Думаю, после завершения карьеры я буду участвовать на соревнованиях, ездить на турниры, на которые не могу ездить сейчас из-за занятости в футболе", — приводит CNews слова Неймара.

В июле 2018 года Неймар занял шестое место на турнире по покеру в Бразилии, выиграв 21 тысячу долларов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...