Стало известно, сколько будет зарабатывать Неймар по новому контракту в ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар договорился с французским "Пари Сен-Жермен" о продлении контракта, сообщают в СМИ.

По новому соглашению с клубом футболист будет зарабатывать 30 млн евро в год.

Срок контракта рассчитан до 2026 года, в него входит опция продления соглашения еще на сезон, пишет журналист Николо Скира.

"ПСЖ" официально объявит о подписании нового контракта с 29-летним форвардом в ближайшие дни.

В этом сезоне Неймар провел 13 матчей в Лиге 1, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.