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Стало известно, сколько будет зарабатывать Неймар по новому контракту в ПСЖ
Еще на 5 лет в столице Франции
LP/Olivier Arandel
Бразильский нападающий Неймар договорился с французским "Пари Сен-Жермен" о продлении контракта, сообщают в СМИ.
По новому соглашению с клубом футболист будет зарабатывать 30 млн евро в год.
Срок контракта рассчитан до 2026 года, в него входит опция продления соглашения еще на сезон, пишет журналист Николо Скира.
"ПСЖ" официально объявит о подписании нового контракта с 29-летним форвардом в ближайшие дни.
В этом сезоне Неймар провел 13 матчей в Лиге 1, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.
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