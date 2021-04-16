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Стало известно, сколько будет зарабатывать Неймар по новому контракту в ПСЖ

Франция
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Еще на 5 лет в столице Франции

Стало известно, сколько будет зарабатывать Неймар по новому контракту в ПСЖ

LP/Olivier Arandel

Новина українською

Бразильский нападающий Неймар договорился с французским "Пари Сен-Жермен" о продлении контракта, сообщают в СМИ.

По новому соглашению с клубом футболист будет зарабатывать 30 млн евро в год.

Срок контракта рассчитан до 2026 года, в него входит опция продления соглашения еще на сезон, пишет журналист Николо Скира.

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"ПСЖ" официально объявит о подписании нового контракта с 29-летним форвардом в ближайшие дни.

В этом сезоне Неймар провел 13 матчей в Лиге 1, забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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В статье: Неймар Чемпионат Франции Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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