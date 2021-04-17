Лига 1, 33-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" 1:1 "Монпелье"

Голы: Араужо (85) – Делор (21)

"Лилль": Меньян – Мандава (Брадарич, 86), Ботман, Фонте, Челик – Бамба (Араужо, 77), Сумаре, Андре (Шека, 68), Веа (Дэвид, 68) – Йылмаз, Иконе (Языджи, 77)

"Монпелье": Омлин – Ристич, Конгре, Мендеш (Илтон, 53), Самбиа – Саванье (ле Таллек, 87), Ферри, Молле – Мавидиди, Делор, Лаборд (Суке, 77)

Предупреждения: Андре (30), Челик (43), Мандава (81) – Молле (14)

Команды очень резво начали матч. Саванье опасно пробил со штрафного в самом дебюте встречи, но Меньян в отчаянной прыжке отбил мяч. "Лилль" ответил двумя полноценными голевыми шансами Йылмаза и Иконе. Турецкий ветеран подкараулил ошибку Молле и вышел сам на сам, но мяч проскользнул в сантиметрах от нижнего угла. Иконе же пробил на силу из выгодной позиции, но попал прямо в голкипера Омлина.

Но счёт в матче неожиданно открыли гости. Молле шикарной передачей из глубины в одно касание нашёл Лаборда на фланге, а тот подал на Делора, который в лучший традициях Оливье Жиру в сложном прыжке отправил мяч в ворота ударом головой. 8-й ассист Лаборда и 12-й гол Делора в сезоне Лиги 1. После этого "Монпелье" сел в низкий блок и до конца тайма игра потеряла в оборотах.

Во второй половине "Лилль" стал постепенно придавливать гостей, но их атакам не хватало осмысленности и конструктива. Было много сумбура и подач, но не так много больших моментов. В середине тайма у Андре был шанс сравнять счёт, но его удар с линии штрафной приняла на себя штанга. Количество наконец перешло в качество за 5 минут до конца основного времени, когда "паладины" потеряли в своей штрафной Араужо. Бразилец здорово принял мяч и вторым касанием эффектно положил мяч в угол. На большее "догов" не хватило – 1:1.

Команда Кристофа Галтье допустила досадную осечку, но всё равно сохранит лидерство даже в случае победы ПСЖ над "Сент-Этьеном", которая может приблизить парижан на дистанцию одного очка от "Лилля". Впереди у "догов" 5 финалов, выиграв которые они могут добыть историческое чемпионство. Но и календарь не из лёгких – "Лион", "Ницца", "Ланс", "Сент-Этьен" и "Анже".