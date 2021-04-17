Лига 1. Ренн разгромил Анже, Марсель вырвал победу у Лорьяна

"Ренн" не испытал особых проблем в выездном матче с "Анже", помимо первого тайма. В первой половине хозяева хорошо сдерживали соперника, но уйти без пропущенного на перерыв не сумели. Доку в компенсированное время открыл счёт в игре. Жереми обыгрался в стеночку с Терье и положил мяч в нижний угол.

На старте второй половин "красно-чёрные" окончательно сняли вопросы о победителе. Флориан Тэ ворвался в штрафную, прострелил на Мартена Терье, а тот отправил мяч в пустые ворота. Под самый занавес Гирасси поставил точку в поединке, забив свой 8-й гол в сезоне и обогнав Терье в гонке лучших бомбардиров команды.

"Ренн" сохранил седьмую позицию, вплотную приблизившись к "Лансу" и "Марселю".

Лига 1, 33-й тур

Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" 0:3 "Ренн"

Голы: Доку (45+1), Терье (63), Гирасси (90+1)

"Анже": Бернардони – Капелль, Томас, Траоре, Бамба – Мангани, Амаду (Халед, 83), Бобичон (Таиби, 66) – Дьони (Фатар, 77), Баокен (Фортюне, 77), Чо (Тиуб, 66)

"Ренн": Гомес – Трюффер (Далберт, 78), Агуэрд, да Силва, Траоре – Тэ, Нзонзи, Камавингва (Гренье, 78) – Бурижо (Кастильо, 90+2), Терье (Гирасси, 64), Доку

Предупреждения: Амаду (45+3), Траоре (65)

"Лорьян" здорово потрепал нервы "Марселю", но всё же проиграл. Команда Хорхе Сампаоли продемонстрировала характера и сумела вырвать победу на последних минутах матча, сохранив за собой шестую строчку.

"Лорья" ушёл на перерыв, ведя в счёте – после контратаки отметился Терем Моффи. "Марсель" ответил на это гениальным голом Димитри Пайе на старте второй половины. Вслед за этим "Лорьян" пропустил второй – Товен вывел Лиролу сам на сам и испанец реализовал свой шанс. Казалось, что "Марсель" доведёт матч до победу, но упорнй Моффи вновь удрал в контратаку и сравнял счёт, оформив дубль.

Но всё же свою заслуженную победу "провансальцы" добыли. Лирола осмелился на дальний удар на 91-й минуте игры и не прогадал, прошив сетку ворот Дрейера.

Марсель, "Велодром"

"Марсель" 3:2 "Лорьян"

Голы: Пайе (53), Лирола (56, 90+1) – Моффи (19, 70)

"Марсель": Манданда – Сакаи, Камара, Балерди, Лирола – Перрен (де Лима, 46), Гуйе, Кюизанс (Хауи, 76)– Товен, Милик, Пайе (Нагатомо, 90+4)

"Лорьян": Дрейер – ле Гофф, Чалоба, Лапорт, Гравийон, Хергольт (Фе, 65) – Лорьянте, Абергель, Лемуан (Монкодит, 46), Висса – Моффи (Грбик, 83)

Предупреждение: Балерди (39)