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С Сампаоли не заскучаешь. Марсель - Лорьян 3:2. Видео голов и обзор матча
Перестрелка на "Велодроме"
Фото: twitter.com/OM_Officiel/ автор неизвестен
Тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли пока далек от того, чтобы научить свою команду качественно защищаться. Зато атаку наладил мгновенно, так что теперь провансальцы выдают один спектакль за другим.
Матч с "Лорьяном" - классика от Сампаоли. Никакой обороны, все бегут вперед, забивают эффектные мячи - так играл "Марсель", но "Хеки" достойно сопротивлялись и, наверное, наиграли на ничью. Им просто не повезло, что в концовке кураж поймал правый защитник Поль Лирола.
"Марсель" - "Лорьян" - 3:2
Голы: Пайет, 53, Лирола, 56, 90+1 - Моффи, 19, 70
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