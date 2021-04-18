С Сампаоли не заскучаешь. Марсель - Лорьян 3:2. Видео голов и обзор матча

Тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли пока далек от того, чтобы научить свою команду качественно защищаться. Зато атаку наладил мгновенно, так что теперь провансальцы выдают один спектакль за другим.

Матч с "Лорьяном" - классика от Сампаоли. Никакой обороны, все бегут вперед, забивают эффектные мячи - так играл "Марсель", но "Хеки" достойно сопротивлялись и, наверное, наиграли на ничью. Им просто не повезло, что в концовке кураж поймал правый защитник Поль Лирола.

"Марсель" - "Лорьян" - 3:2

Голы: Пайет, 53, Лирола, 56, 90+1 - Моффи, 19, 70