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С Сампаоли не заскучаешь. Марсель - Лорьян 3:2. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Перестрелка на "Велодроме"

С Сампаоли не заскучаешь. Марсель - Лорьян 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/OM_Officiel/ автор неизвестен

Новина українською

Тренер "Марселя" Хорхе Сампаоли пока далек от того, чтобы научить свою команду качественно защищаться. Зато атаку наладил мгновенно, так что теперь провансальцы выдают один спектакль за другим.

Матч с "Лорьяном" - классика от Сампаоли. Никакой обороны, все бегут вперед, забивают эффектные мячи - так играл "Марсель", но "Хеки" достойно сопротивлялись и, наверное, наиграли на ничью. Им просто не повезло, что в концовке кураж поймал правый защитник Поль Лирола.

"Марсель" - "Лорьян" - 3:2

Голы: Пайет, 53, Лирола, 56, 90+1 - Моффи, 19, 70

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В статье: Лорьян Марсель
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