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Лига 1. ПСЖ – Сент-Этьен 3:2. Икарди вырвал победу для Парижа в сумасшедшем матче
Команда Пюэля едва не совершила сенсацию
Фото: France Football, автор – неизвестен
ПСЖ: Рико – Баккер, Кимпембе, Керер, Флоренци (Дагба, 77) – Данилу, Эррера – Кин (Икарди, 68), Рафинья (Верратти, 67), Сарабия (Ди Мария, 67) – Мбаппе
"Сент-Этьен": Грин – Дебюши (Муэффек, 56), Мукуди, Сиссе, Трауко (Аби, 89) – Юссуф (Норден, 46), Камара, Нейу, Монне-Паке (Буанга, 46) – Амума, Хазри (Аушиш, 68)
Предупреждения: Нейу (57) – Кимпембе (85)
"Пари Сен-Жермен" добыл жизненно необходимую победу над "Сент-Этьеном", приблизившись на дистанцию одного очка к первой строчке Лиги 1. "Святые" были дважды близки к сенсации, а Клод Пюэль едва не сделал подарок для своей бывшей команды "Лилля", но ПСЖ проявил истинно чемпионский характер в заключительные минуты встречи.
Матч можно условно поделить на две части – до 67-й минуты и после. В первом отрезке Париж вовсе не был похож на команду, которая ведёт битву за лидерство в чемпионате. Из-за дисквалификаций Неймара и Паредеса, а также ряда травм, ПСЖ вышел по своим меркам в весьма скромном составе, а Мбаппе в одиночку не смог ничего придумать. Кроме удара Сарибии в штангу со штрафного за этот период на поле ничего яркого и не происходило.
Но всё изменилось на 67-й минуте, когда Маурисио Почеттино бросил в бой Ди Марию, Икарди и Верратти. ПСЖ тут же начал прижимать соперника к его воротам, но неожиданно пропустил. Дени Буанга воспользовался отличным кроссом Трауко и открыл счёт в матче мощным ударом с ближней дистанции. Париж восстановил паритет уже в ответной атаке – Мбаппе воспользовался забросом Эрреры из глубины и пробил Грина с ближней дистанции.
На 87-й минуте Ди Мария запустил Мбаппе в контратаку, но того сбил голкипер в собственной штрафной. Сам же Килиан подошёл к точке и вывел свою команду вперёд. Казалось, на этом матч должен завершиться, но безумие только началось. Ромен Амума вновь сравнял счёт на табло на 92-й минуте. Буанга пробил со средней дистанции, но Серхио Рико отбил мяч прямо на ногу Амума, совершившего успешное добивание. Вот вам и отсутствие Кейлора Наваса.
Уже в следующей атаке Ди Мария едва не совершил шедевр, исполнив сухой лист с углового. Голкипер уже был не у дел, но мяч угодил в штангу. И всё же Анхель помог своей команде вырвать невероятную победу. На 95-й минуте аргентинец исполнил идеальный навес на своего соотечественника Мауро Икарди, который ударом головой установил окончательный счёт. 3:2 – Париж таки берёт своё.
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