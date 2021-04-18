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Лига 1. Монако разобрался с Бордо, продолжив преследование лидеров
Очередная победа команды Нико Ковача
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 33-й тур
Бордо, "Матмют Атлантик"
"Бордо" 0:3 "Монако"
Голы: Фолланд (29), Мартинш (47), Йоветич (90)
"Бордо": Костиль – Уден (Зеркане, 62), Бенито, Косельни (Мешер, 24), Байсс, Сабали – Башич (Сери, 82), Лаку, Адли – Хван (Траоре, 82), бен Арфа (Де Превиль, 63)
"Монако": Леконт – Кайо Энрике, Бадиашиле, Марипан, Сидибе – Фофана (Флорентину Луиш, 83), Тчуамени – Фолланд (Балло-Туре, 83), Головин (Диоп, 67), Мартинш (Агилар, 75) – Бен Йеддер (Йоветич, 66)
Предупреждение: Лаку (72), Зеркане (75), Сери (84)
Удаление: Лаку (78, вторая желтая)
"Монако" продолжает крушить соперников в Лиге 1, одержав четвёртую разгромную победу кряду. Вслед за уничтожением "Сент-Этьена" (0:4), "Метцем" (4:0) и "Дижоном" (3:0) команда Нико Ковача разобралась и с "Бордо", отправив три мяча в ворота "жирондинцев".
В первые 20 минут у "Монако" были некоторые проблемы со вскрытием плотной обороны хозяев, но ситуация резко изменилась с травмой многоопытного Лорана Косельни. Потеряв лидера защиты, в организации оборонных редутов "Бордо" сразу же начали появляться дыры. Тут же Фолланд и открыл счёт в игре. Бадиашиле резко перевёл мяч вперед классной разрезающей передачей, Бен Йеддер скинул на Фолланда, а немец одним касанием переложил под свою убийственную правую, а вторым отправил мяч в дальную девятку.
В начале второй половины команда Ковача окончательно решила вопросы о победителе, подловив "Бордо" на неудачной попытке выйти из обороны. Тчуамени перехватил мяч в центре поля и резко переправил его на Мартинша. Желсон выбежал сам на сам легко переиграл Костиля.
После этого Ковач принялся снимать с поля лидеров и перевёл команду в экономрежим. Усилиями свеже вышедших на поле игроков "монегаски" довели счёт до привычного разгрома под занавес поединка. Диоп классно скинул мяч на Йоветича головой, после чего черногорец хладнокровно реализовал свой шанс. 3:0.
Таким образом "Монако" закрепился в лигочепионовской топ-3, не позволяя "Лиону" подобраться к себе. Попутно команда Ковача продолжает преследовать лидеров – от "Лилля" их отделяет всего два пункта, от ПСЖ – один.
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