Лига 1. Монако разобрался с Бордо, продолжив преследование лидеров

Лига 1, 33-й тур

Бордо, "Матмют Атлантик"

"Бордо" 0:3 "Монако"

Голы: Фолланд (29), Мартинш (47), Йоветич (90)

"Бордо": Костиль – Уден (Зеркане, 62), Бенито, Косельни (Мешер, 24), Байсс, Сабали – Башич (Сери, 82), Лаку, Адли – Хван (Траоре, 82), бен Арфа (Де Превиль, 63)

"Монако": Леконт – Кайо Энрике, Бадиашиле, Марипан, Сидибе – Фофана (Флорентину Луиш, 83), Тчуамени – Фолланд (Балло-Туре, 83), Головин (Диоп, 67), Мартинш (Агилар, 75) – Бен Йеддер (Йоветич, 66)

Предупреждение: Лаку (72), Зеркане (75), Сери (84)

Удаление: Лаку (78, вторая желтая)

"Монако" продолжает крушить соперников в Лиге 1, одержав четвёртую разгромную победу кряду. Вслед за уничтожением "Сент-Этьена" (0:4), "Метцем" (4:0) и "Дижоном" (3:0) команда Нико Ковача разобралась и с "Бордо", отправив три мяча в ворота "жирондинцев".

В первые 20 минут у "Монако" были некоторые проблемы со вскрытием плотной обороны хозяев, но ситуация резко изменилась с травмой многоопытного Лорана Косельни. Потеряв лидера защиты, в организации оборонных редутов "Бордо" сразу же начали появляться дыры. Тут же Фолланд и открыл счёт в игре. Бадиашиле резко перевёл мяч вперед классной разрезающей передачей, Бен Йеддер скинул на Фолланда, а немец одним касанием переложил под свою убийственную правую, а вторым отправил мяч в дальную девятку.

В начале второй половины команда Ковача окончательно решила вопросы о победителе, подловив "Бордо" на неудачной попытке выйти из обороны. Тчуамени перехватил мяч в центре поля и резко переправил его на Мартинша. Желсон выбежал сам на сам легко переиграл Костиля.

После этого Ковач принялся снимать с поля лидеров и перевёл команду в экономрежим. Усилиями свеже вышедших на поле игроков "монегаски" довели счёт до привычного разгрома под занавес поединка. Диоп классно скинул мяч на Йоветича головой, после чего черногорец хладнокровно реализовал свой шанс. 3:0.

Таким образом "Монако" закрепился в лигочепионовской топ-3, не позволяя "Лиону" подобраться к себе. Попутно команда Ковача продолжает преследовать лидеров – от "Лилля" их отделяет всего два пункта, от ПСЖ – один.