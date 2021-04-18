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Лига 1. Дубль Депая принёс Лиону победу над Нантом
Очередная победа "ткачей"
Фото: Ligue 1, автор: Christophe Saidi
Лига 1, 33-1 тур
Нант, "Божуар"
"Нант" – "Лион" 1:2
Голы: Паллуа (60) – Депай (5, 37, пен)
"Нант": Лафон, Фабиу да Силва (Коршья, 80), Паллуа, Кастеллетто, Траоре (Аппиа, 37), Блас, Чиривелья, Луза, Кулибали (Коко, 80), Саймон (Бамба, 66), Коло Муани
"Лион": Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Диоманде, 78), Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс (Де Шильо, 63), Депай (Ауар, 78), Слимани, Корне (Тиагу Мендес, 63), Токо-Экамби (Сумаре, 90+3)
Предупреждение: Денайер, 67
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