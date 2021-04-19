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Сумасшедшая развязка. ПСЖ - Сент-Этьен 3:2. Видео голов и обзор матча
Париж проявил характер
Фото: twitter.com/PSG_inside/ автор неизвестен
Огромный респект "Сент-Этьену" за такой матч. Как и в первом круге, зеленые навязали "ПСЖ" настоящую борьбу на каждом участке поля и были неимоверно близки к ничьей. Им не хватило всего-то одной минуты!
Когда Ромен Амума сравнял счет на 92-й, то показалось, что дело сделано, но Мауро Икарди был другого мнения. Если бы в этот момент на "Парк де Пренс" присутствовали зрители, они бы сошли с ума.
"ПСЖ" - "Сент-Этьен" - 3:2
Голы: Мбаппе, 79, 87 (с пенальти), Икарди, 90+5 - Буанга, 78, Амума, 90+2
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