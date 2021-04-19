  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Сумасшедшая развязка. ПСЖ - Сент-Этьен 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сумасшедшая развязка. ПСЖ - Сент-Этьен 3:2. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Париж проявил характер

Сумасшедшая развязка. ПСЖ - Сент-Этьен 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/PSG_inside/ автор неизвестен

Новина українською

Огромный респект "Сент-Этьену" за такой матч. Как и в первом круге, зеленые навязали "ПСЖ" настоящую борьбу на каждом участке поля и были неимоверно близки к ничьей. Им не хватило всего-то одной минуты!

Когда Ромен Амума сравнял счет на 92-й, то показалось, что дело сделано, но Мауро Икарди был другого мнения. Если бы в этот момент на "Парк де Пренс" присутствовали зрители, они бы сошли с ума.

"ПСЖ" - "Сент-Этьен" - 3:2

Голы: Мбаппе, 79, 87 (с пенальти), Икарди, 90+5 - Буанга, 78, Амума, 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...