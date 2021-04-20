Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПСЖ: Мы продолжаем работать с УЕФА, футбол — это спорт для всех
Парижане боятся конкуренции?
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на создание Европейской Суперлиги.
"Мы продолжим работать с УЕФА. "ПСЖ" твёрдо убеждён, что футбол — это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала", — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
Напомним, Аль-Хелаифи входит в исполнительный комитет УЕФА как представитель Ассоциации европейских клубов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Великолепная семерка. Уход Тайсона освободил культовый игровой номер в Шахтере
- Горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность Харькова
- Цыганык: Мирон Маркевич заслужил работать в Шахтере
- Стало известно, сколько будет зарабатывать Неймар по новому контракту в ПСЖ
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...