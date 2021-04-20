Президент ПСЖ: Мы продолжаем работать с УЕФА, футбол — это спорт для всех

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на создание Европейской Суперлиги.

"Мы продолжим работать с УЕФА. "ПСЖ" твёрдо убеждён, что футбол — это спорт для всех. Я придерживаюсь этой позиции с самого начала", — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

Напомним, Аль-Хелаифи входит в исполнительный комитет УЕФА как представитель Ассоциации европейских клубов.