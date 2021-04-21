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Кубок Франции. ПСЖ шагает в полуфинал, деклассировав Анже

Франция
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Икарди и Неймар расправились с "зебрами"

Кубок Франции. ПСЖ шагает в полуфинал, деклассировав Анже

Фото: France Football, автор – неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Франции, 1/4 финала

Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" 5:0 "Анже"

Голы: Икарди (9, 68, 90), Манко (23, автогол), Неймар (65)

ПСЖ: Рико – Баккер (Кюрзава, 75), Керер, Данилу (Пембеле, 82), Дагба – Гуйе, Паредес (Эррера, 73) – Дракслер, Неймар (Кин, 72), Ди Мария (Сарабия, 72)– Икарди

"Анже": Бютелль – Капелль, Томас, Павлович, Манко – Амаду, Мангани (Кулибали, 69) – Кабот (Эль-Мелали, 60), Лаге (Бобичон, 76, Тиуб (Чо, 76) – Баокен (Дьони, 61)

Предупреждения: Паредес (31) – Мангани (51)

"Пари Сен-Жермен" в эффектном стиле оформил выход в полуфинал Кубка Франции, разгромив "Анже". Несмотря на трудный календарь в ближайшие недели, Маурисио Почеттино выставил в стартовом составе всех своих звёзд, которые сегодня дали настоящее шоу.

На поле "Стад де Пренс" в этот вечер была только одна команда и забивала она на любой вкус. Начал разгром Мауро Икарди, в одно касание завершивший классную комбинацию Гуйе, Неймара и Дракслера в центре поля. До перерыва Париж удвоил преимущество в трагикомичной манере. Дагба решил проявить технику, протащив мяч в штрафную, попутно оббежав троих соперников. Колен прострелил на Неймара, но его удар отразил вратарь. К несчастью, прямиком от кипера мяч отскочил в защитника Манко, нечаянно оформившего автогол.

Немного расслабившись в дебюте второй половины, ПСЖ вновь включился в игру к 60-й минуте и забил ещё дважды. Сначала Неймар довершил классный контрвыпад ударом головой по пустым воротам, после чего сиять взялся Ди Мария. Анхель вошёл в штрафную с мячом, ложным замахом уложил двоих оппонентов, после чего рабоной вывел Икарди на пустые ворота. 4:0.

Почеттино снял всех звёзд атаки, но оставил Икарди – Мауро явно собирался сделать хет-трик. Так оно и случилось. Под самый занавес поединка Икарди шикарным ударом с лёта метров с 16-18 уложил мяч в самую девятку ворот многострадального Бютелля.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Анже
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