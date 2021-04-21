Франция
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Известны даты летнего трансферного окна во Франции
Утверждены даты летнего трансферного окна для футбола во Франции.
Оно откроется 9 июня.
Трансферные сделки между клубами можно будет осуществлять до 31 августа, сообщает Get French Football News.
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