  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Известны даты летнего трансферного окна во Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны даты летнего трансферного окна во Франции

Франция
(1 голосов)
Известны даты летнего трансферного окна во Франции

Новина українською

Утверждены даты летнего трансферного окна для футбола во Франции.

Оно откроется 9 июня.

Трансферные сделки между клубами можно будет осуществлять до 31 августа, сообщает Get French Football News.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Франции трансферное окно
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...