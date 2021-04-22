Кубок Франции. Монако стал последним полуфиналистом, пройдя Лион

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Монако" 0:2

Голы: Бен Йеддер (54, пен), Фолланд (61)

"Лион": Поллерсбек – Де Шильо, Марсело, Диоманде – Бар, Какере, Тиаго Энрике (Гимараеш, 76), Дюбуа (Озкаджар, 80) – Депай (Экамби, 70), Пакета (Ауар, 69), Корне (Слимани, 69)

"Монако": Маецки – Кайо Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Агилар – Балло-Туре (Сидибе, 64), Тчуамени, Фофана, Диоп (Головин, 15) – Фолланд (Мартинш, 82), Бен Йеддер (Жеббель, 82)

Предупреждения: Диоманде (7), Тиаго Энрике (9), Пакета (49), Де Шильо (57), Депай (68) – Фолланд (1), Балло-Туре (56)

Удаление: Диоманде (51, вторая жёлтая)

"Монако" на выезде обыграл "Лион", став последним полуфиналистом Кубка Франции. Команда Нико Ковача составит компанию "Пари Сен-Жермен", "Монпелье" и представителю 4-го дивизиона "Румийи-Вальер", пробившихся в следующий раунд ранее.

В первой половине на поле царило полное равенство, и если кому-то и можно было отдать предпочтение, так это "Лиону". Но баланс сил был нарушен на старте второго тайма. Определяющим событием на поле стало удаление юного защитника Синали Диоманде на 51-й минуте встречи. 20-летний оборонец пытался погасить пожар в собственной штрафной, но вместо мяча ногой угодил в голову Балло-Туре. Вторая жёлтая и ещё и пенальти в свои ворота – хуже и не придумаешь.

Приговор уверенно исполнил Виссам Бен Йеддер, открывший счёт в матче. Почти мгновенно "монегаски" забили ещё раз. Бен Йеддер отпасовал на Фолланда, а тот расстрелял ближний угол Поллерсбека ударом из-под защитника.

После этого Нико Ковач не постеснялся усилить защиту с помощью Сидибе, а его команда за счёт владения мячом спокойно убила оставшееся игровое время, а вместе с ним и надежды команды Руди Гарсии на камбек.