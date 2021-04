Ди Мария вырезал потрясающий голевой пас на Икарди в ¼ финала Кубка Франции с помощью рабоны

20 и 21 апреля состоялись поединки ¼ финала Кубка Франции. "Пари Сен-Жермен" и "Монако" вышли в полуфинал соревнования. Команда Маурисио Почеттино оформила проход в следующий этап, разгромив "Анже" (5:0). Хет-трик в активе Икарди, по голу забили Мансо (в свои ворота) и Неймар.

В четвертом забитом мяче большая заслуга аргентинской связки Икарди и Ди Марии. 33-летний Анхель вырезал ассист на Мауро с помощью рабоны (удар наносится по мячу позади опорной ноги).

Assist number 102 for Di maria and what an assist it was! Couldn't have asked for better. ???????? #psg #dimaria pic.twitter.com/yTT2WTjWhZ