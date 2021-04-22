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Ди Мария вырезал потрясающий голевой пас на Икарди в ¼ финала Кубка Франции с помощью рабоны
Это нужно увидеть своими глазами
Фото: PSG
20 и 21 апреля состоялись поединки ¼ финала Кубка Франции. "Пари Сен-Жермен" и "Монако" вышли в полуфинал соревнования. Команда Маурисио Почеттино оформила проход в следующий этап, разгромив "Анже" (5:0). Хет-трик в активе Икарди, по голу забили Мансо (в свои ворота) и Неймар.
В четвертом забитом мяче большая заслуга аргентинской связки Икарди и Ди Марии. 33-летний Анхель вырезал ассист на Мауро с помощью рабоны (удар наносится по мячу позади опорной ноги).
Assist number 102 for Di maria and what an assist it was! Couldn't have asked for better. ???????? #psg #dimaria pic.twitter.com/yTT2WTjWhZ— Kai (@shahlyyy21) April 21, 2021
Анхель Фабиан Ди Мария выступает за "ПСЖ" с 2015 года. До этого он защищал цвета "Бенфики", "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Карьеру начинал в "Росарио Сентраль".
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