С хет-триком Икарди. ПСЖ - Анже 5:0. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" уничтожил "Анже" в четвертьфинале Кубка Франции, отгрузив в его ворота пять сухих голов. Героем встречи стал Мауро Икарди, оформивший хет-трик. Антигероем - защита "Анже" в полном составе, даже не пытавшаяся ему помешать.

Вообще "Ле Ско" после того, как их многолетний тренер Стефан Мулен объявил об уходе в конце сезона, играют катастрофично. У них три кряду поражения с общим счетом 0:11. Вероятно, наставнику нужно было повременить с объявлением до лета, а то некрасиво выходит.

"ПСЖ" - "Анже" - 5:0

Голы: Икарди, 9, 68, 90, Мансо, 23 (автогол), Неймар, 65