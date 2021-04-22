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С хет-триком Икарди. ПСЖ - Анже 5:0. Видео голов и обзор матча
Париж в полуфинале Кубка
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
"ПСЖ" уничтожил "Анже" в четвертьфинале Кубка Франции, отгрузив в его ворота пять сухих голов. Героем встречи стал Мауро Икарди, оформивший хет-трик. Антигероем - защита "Анже" в полном составе, даже не пытавшаяся ему помешать.
Вообще "Ле Ско" после того, как их многолетний тренер Стефан Мулен объявил об уходе в конце сезона, играют катастрофично. У них три кряду поражения с общим счетом 0:11. Вероятно, наставнику нужно было повременить с объявлением до лета, а то некрасиво выходит.
"ПСЖ" - "Анже" - 5:0
Голы: Икарди, 9, 68, 90, Мансо, 23 (автогол), Неймар, 65
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