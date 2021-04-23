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Двух игроков отстранили от сборных Франции за видео с мастурбацией
Дело Дзюбы живет!
Коллаж: twitter.com/Arsenalnewschan
Федерация футбола Франции отреагировала на скандальное видео с участием игроков молодежной сборной Вильяма Салиба и Ульрика Энема Элла.
В середине февраля Салиба в прямом эфире заснял, как его партнер по молодежке занимается мастурбацией. При этом Вильям снимал на фронтальную камеру, так что и его лицо в кадре появлялось.
Вчера стало известно, что "режиссера" видео отстранили от международных матчей на один месяц условно, а вот "актер" следующие три месяца не будет вызываться в сборные. Эти санкции не распространяются на клубы - там сами решат, что делать с парнями.
Отметим, что Салиба принадлежит "Арсеналу", но с января выступает в аренде за "Ниццу". Энема Элла же представляет молодежку "Брайтона".
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