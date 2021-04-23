Двух игроков отстранили от сборных Франции за видео с мастурбацией

Федерация футбола Франции отреагировала на скандальное видео с участием игроков молодежной сборной Вильяма Салиба и Ульрика Энема Элла.

В середине февраля Салиба в прямом эфире заснял, как его партнер по молодежке занимается мастурбацией. При этом Вильям снимал на фронтальную камеру, так что и его лицо в кадре появлялось.

Вчера стало известно, что "режиссера" видео отстранили от международных матчей на один месяц условно, а вот "актер" следующие три месяца не будет вызываться в сборные. Эти санкции не распространяются на клубы - там сами решат, что делать с парнями.

Отметим, что Салиба принадлежит "Арсеналу", но с января выступает в аренде за "Ниццу". Энема Элла же представляет молодежку "Брайтона".