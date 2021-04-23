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Двух игроков отстранили от сборных Франции за видео с мастурбацией

Франция
(1 голосов)

Дело Дзюбы живет!

Двух игроков отстранили от сборных Франции за видео с мастурбацией

Коллаж: twitter.com/Arsenalnewschan

Новина українською

Федерация футбола Франции отреагировала на скандальное видео с участием игроков молодежной сборной Вильяма Салиба и Ульрика Энема Элла.

В середине февраля Салиба в прямом эфире заснял, как его партнер по молодежке занимается мастурбацией. При этом Вильям снимал на фронтальную камеру, так что и его лицо в кадре появлялось.

Вчера стало известно, что "режиссера" видео отстранили от международных матчей на один месяц условно, а вот "актер" следующие три месяца не будет вызываться в сборные. Эти санкции не распространяются на клубы - там сами решат, что делать с парнями.

Отметим, что Салиба принадлежит "Арсеналу", но с января выступает в аренде за "Ниццу". Энема Элла же представляет молодежку "Брайтона".

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В статье: Ницца Молодежная сборная Франции Вильям Салиба
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Источник:
GFFN

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Комментарии (5)
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.04.2021 в 12:17
А Дзюбі за таке Ху*ло орден дав.
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FCZK-1922 (Кировоград)
23.04.2021 в 12:17
ну передернул затвор пацан, вроде ни кто этого не делал в юношестве)))
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0
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.04.2021 в 12:25
Дядьку, у Вас у верхній частині браузера 5 гарячих закладок з порнохаба, а Ви нам про юнацтво торочите :--)
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koral (Рівне)
23.04.2021 в 12:13
Ну що тут скажеш.... то треба бачити ))))))))))))))
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
23.04.2021 в 12:13
Скоро можно будет команду создавать "Дзюба и его друзья"
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+2
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