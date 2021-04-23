Бордо лишился ключевого инвестора и может быть отправлен в любители

Мажоритарный акционер "Бордо" компания King Street объявила, что больше не будет финансировать клуб.

Американцы мотивировали свое решение внушительными финансовыми потерями от пандемии коронавируса и срыва ТВ-сделки с Mediapro. В декабре они вложили дополнительные 40 млн в "Бордо", но, несмотря на это, к концу сезона убытки клуба составят 80 млн евро.

Президент "Бордо" Фредерик Лонгепи объявил, что в сложившейся ситуации клуб будет передан под контроль Коммерческого суда Бордо, который попытается в сжатые сроки найти для жирондинцев нового инвестора. Если не получится - клуб будет объявлен банкротом и отправлен в любители.

King Street финансировал "Бордо" с 2018 года, когда из клуба ушел его многолетний инвестор телекомпания M6. Американцы обещали, что вложат большие средства для борьбы за еврокубки, но на практике только рассорились с фанатами и сократили персонал в разгар локдауна, вызвав недовольство профсоюза.

В таблице Лиги 1 команда после 33 туров занимает 16-е место.