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Бордо лишился ключевого инвестора и может быть отправлен в любители

Франция
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Первая жертва пандемии в Лиге 1

Бордо лишился ключевого инвестора и может быть отправлен в любители

Фото: lunion.fr/ автор неизвестен

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Мажоритарный акционер "Бордо" компания King Street объявила, что больше не будет финансировать клуб.

Американцы мотивировали свое решение внушительными финансовыми потерями от пандемии коронавируса и срыва ТВ-сделки с Mediapro. В декабре они вложили дополнительные 40 млн в "Бордо", но, несмотря на это, к концу сезона убытки клуба составят 80 млн евро.

Президент "Бордо" Фредерик Лонгепи объявил, что в сложившейся ситуации клуб будет передан под контроль Коммерческого суда Бордо, который попытается в сжатые сроки найти для жирондинцев нового инвестора. Если не получится - клуб будет объявлен банкротом и отправлен в любители.

King Street финансировал "Бордо" с 2018 года, когда из клуба ушел его многолетний инвестор телекомпания M6. Американцы обещали, что вложат большие средства для борьбы за еврокубки, но на практике только рассорились с фанатами и сократили персонал в разгар локдауна, вызвав недовольство профсоюза.

В таблице Лиги 1 команда после 33 туров занимает 16-е место.

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В статье: Бордо финансы
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Источник:
ФК "Бордо"

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