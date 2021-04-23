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Лига 1. Реймс – Марсель 1:3. Пайе вдохновил провансальцев на камбек
Димитри оформил дубль вдобавок к ассисту
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 34-й тур
Реймс, "Огюст Делон"
"Реймс" 1:3 "Марсель"
Голы: Мбюкю (38) – Пайе (41, 76), Милик (45+2)
"Реймс": Райкович – Фокет, Абдельхамид, Фас, Дукуре – Кассама – Мбюкю (Зенели, 74), Хавалерин (Кутеса, 87), Лопи (Маресич, 74), Диа (Драммех, 87)– Туре (Сирхейс, 64)
"Марсель": Манданда – Перрен (де Лима, 75), Гонсалес, Балерди – Нагатомо, Гуйе, Камара (Ронжье, 40), Лирола – Товен, Пайе – Милик
Предупреждение: Фас (29)
Удаление: Фас (69, вторая желтая)
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