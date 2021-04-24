Мойзе Кин: Я был разочарован, когда покинул Ювентус

Форвард "ПСЖ" Мойзе Кин рассказал о том, как тяжело дался ему уход из "Ювентуса" в 2019 году:

"Тренер молодежной команды был для меня как отец. Он был тренером, который вывел меня с улицы и заставил понять, что такое футбол и жизнь. Я благодарен ему каждый божий день, и он до сих пор звонит мне, чтобы дать совет.

В "Ювентусе" у меня было много хороших тренеров, в том числе Фабио Гроссо из молодежной команды и Аллегри, который поверил в меня, несмотря на то, что в то время я был немного вспыльчивым. Он позволил мне играть, он поверил в меня, и я всегда буду ему благодарен. Мне очень понравился Аллегри. Он умел шутить так, что ты смеешься, но только со временем понимаешь важные вещи, которые скрывались за шутками. Он очень мне помог.

Честно говоря, я был немного разочарован, когда покинул "Ювентус". Я там вырос, не знаю, где бы я был без этого клуба. Потом я понял, что такова жизнь футболиста, и я должен был с этим смириться. "Ювентус" навсегда останется в моем сердце", - сказал Кин.