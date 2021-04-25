  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лион может перехватить тренера в Шахтера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион может перехватить тренера в Шахтера

Франция
(1 голосов)

Французская команда хочет заполучить специалиста

Лион может перехватить тренера в Шахтера

Новина українською

"Лион" может пригласить Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. Кроме него, рассматривается кандидатура Петера Боса, которого недавно уволили из "Байера".

Тренер команды Руди Гарсия, скорее всего, покинет клуб. Он попросил своих представителей подыскать ему новую команду.

Отмечается, что у "Лиона" мало шансов заполучить тренера "Лилля" Кристофа Гальтье, поэтому в клубе наметили двух претендентов: первый – Петер Бос, который не так давно был уволен из "Байера", и второй – тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, которым активно интересуется "Шахтер".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби Олимпик (Лион)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
beIN SPOTRS

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...