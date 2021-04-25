Лион может перехватить тренера в Шахтера

"Лион" может пригласить Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. Кроме него, рассматривается кандидатура Петера Боса, которого недавно уволили из "Байера".

Тренер команды Руди Гарсия, скорее всего, покинет клуб. Он попросил своих представителей подыскать ему новую команду.

Отмечается, что у "Лиона" мало шансов заполучить тренера "Лилля" Кристофа Гальтье, поэтому в клубе наметили двух претендентов: первый – Петер Бос, который не так давно был уволен из "Байера", и второй – тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, которым активно интересуется "Шахтер".