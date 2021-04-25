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Лига 1. Ренн разнёс Дижон, хет-трик Моффи обеспечил Лорьяну победу над Бордо

Франция
(1 голосов)

У Моффи уже 6 голов в последних 3 турах

Лига 1. Ренн разнёс Дижон, хет-трик Моффи обеспечил Лорьяну победу над Бордо

Фото: France Football, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1, 34-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" – "Монпелье" 3:1

Голы: Будауи (6), Тодибо (39), Клод-Морис (40) – Лаборд (3)

Лорьян, "Стад дю Мустуар"

"Лорьян" – "Бордо" 4:1

Голы: Висса (18), Моффи (20, 43, 80) – Сиссоко (83)

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Дижон" 5:1

Голы: Терье (15, 71), Тэ (72), Ньямси (81), Гренье (90+2) – Бензья (9, пен)

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" – "Нант" 1:2

Голы: Ажорк (43) – Кастеллетто (53), Блас (76)

Лансе, "Болар-Делелис"

"Ланс" – "Ним" 2:1

Голы: Ганаго (17), Айдара (76) – Ферхат (52, пен)

Удаление: Силла (24, "Ланс")

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