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Лига 1. Анже – Монако 0:1. Бен Йеддер принёс красно-белым пятую победу кряду
"Монегаски" дожали середняка лишь в концовке
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 34-й тур
Анже, "Стад Жан Буин"
"Анже" – "Монако" 0:1
Гол: Бен Йеддер (79)
"Анже": Бернардони – Капелль, Томас, Траоре, Павлович (Кабот, 82), Мансо – Мангани (Халед, 71), Кулибали, Амаду (Баокен, 28) – Дьони (Тиуб, 71), Лаге (Чо, 82)
"Монако": Леконт – Кайо Энрике, Дисаси (Балло-Туре, 79), Марипан, Сидибе – Тчуамени, Фофана – Фолланд, Головин (Фабрегас, 79), Агилар (Бадиашиле, 59) – Йоветич (Бен Йеддер, 18)
Предупреждения: Мансо (45+2), Халед (74) – Тчуамени (57), Бен Йеддер (74)
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