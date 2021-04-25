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Лига 1. Лион – Лилль 2:3. Чемпионский камбек под предводительством Йылмаза

Франция
(1 голосов)

"Доги" сумели вернуться в игру с 2:0

Лига 1. Лион – Лилль 2:3. Чемпионский камбек под предводительством Йылмаза

Фото: France Football, автор – неизвестенnier

Новина українською

Лига 1, 34-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Лилль" 2:3

Голы: Слимани (20), Фонте (35, автогол) – Йылмаз (45+1, 85), Дэвид (60)

"Лион": Лопеш – Бар, Де Шильо, Марсело, Дюбуа (Бенламри, 79) – Какре (Ауар, 79) , Тиаго Мендес – Депай, Пакета (Гимараес, 64), Экамби (Кадеве, 73) – Слимани (Корне, 73)

"Лилль": Меньян – Брадарич (Мандава, 46), Ботман, Фонте, Челик – Санчеш (Шека, 73) , Сумаре, Андре (Бамба, 61), Иконе (Араужо, 73) – Йылмаз, Дэвид

Предупреждения: Андре (43), Йылмаз (86), Языджи (90+2)

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