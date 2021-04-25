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Лига 1. Лион – Лилль 2:3. Чемпионский камбек под предводительством Йылмаза
"Доги" сумели вернуться в игру с 2:0
Фото: France Football, автор – неизвестенnier
Лига 1, 34-й тур
Лион, "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" – "Лилль" 2:3
Голы: Слимани (20), Фонте (35, автогол) – Йылмаз (45+1, 85), Дэвид (60)
"Лион": Лопеш – Бар, Де Шильо, Марсело, Дюбуа (Бенламри, 79) – Какре (Ауар, 79) , Тиаго Мендес – Депай, Пакета (Гимараес, 64), Экамби (Кадеве, 73) – Слимани (Корне, 73)
"Лилль": Меньян – Брадарич (Мандава, 46), Ботман, Фонте, Челик – Санчеш (Шека, 73) , Сумаре, Андре (Бамба, 61), Иконе (Араужо, 73) – Йылмаз, Дэвид
Предупреждения: Андре (43), Йылмаз (86), Языджи (90+2)
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