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Пари Сен-Жермен заключил соглашение с вратарем

Франция
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Пари Сен-Жермен заключил соглашение с вратарем

Фото: CBS / Автор – неизвестен

Новина українською

Французский гранд "ПСЖ" перезаключил соглашение со своим основным голкипером костариканцем Кейлором Навасом.

Его контракт официально продлен до 30 июня 2024 года.

34-летний Кейлор в этом сезоне провел 37 поединков за парижан, пропустил 28 голов, 17 матчей сыграл "на ноль".

Правоногий вратарь перешел в "ПСЖ" в 2019 году, его трансферная стоимость 10 млн евро.

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Впереди у "ПСЖ" и в частности Наваса первый поединок 1/2 Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Состоится он в среду, 28 апреля. Начало в 22:00.

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В статье: Кейлор Навас Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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