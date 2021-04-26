Пари Сен-Жермен заключил соглашение с вратарем

Французский гранд "ПСЖ" перезаключил соглашение со своим основным голкипером костариканцем Кейлором Навасом.

Его контракт официально продлен до 30 июня 2024 года.

34-летний Кейлор в этом сезоне провел 37 поединков за парижан, пропустил 28 голов, 17 матчей сыграл "на ноль".

Правоногий вратарь перешел в "ПСЖ" в 2019 году, его трансферная стоимость 10 млн евро.

Впереди у "ПСЖ" и в частности Наваса первый поединок 1/2 Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Состоится он в среду, 28 апреля. Начало в 22:00.