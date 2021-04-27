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Султан Бурак. Лион - Лилль 2:3. Видео голов и обзор матча

Франция
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Феноменальный камбек

Султан Бурак. Лион - Лилль 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/losclive/ автор неизвестен

Новина українською

"Доги" проигрывали 0:2 в середине первого тайма на "Люмьере" и никто не верил, что матч еще можно спасти. Именно тогда за дело взялся Бурак Йылмаз.

Во Франции уже третий день не стихают аплодисменты. Журналисты шокированы и не могут понять - откуда у 35-летнего таранного форварда столько энергии и скорости?! В общем, Йылмаз перевернул все. Его дубль и ассист подарили "Лиллю" красивейшую победу, а "ПСЖ" оставили на втором месте в таблице. Золото все ближе к "Догам"!

"Лион" - "Лилль" - 2:3

Голы: Слимани, 20, Жозе Фонте, 35 (автогол) - Йылмаз, 45+1, 85, Дэвид, 60

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В статье: Бурак Йылмаз Лион Лилль
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