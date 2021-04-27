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Экс-клуб Погба и Мареза выставлен на продажу за 15 миллионов евро

Франция
(2 голосов)

В наше время можно купить неплохого игрока за эти деньги

Экс-клуб Погба и Мареза выставлен на продажу за 15 миллионов евро

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Новина українською

По информации авторитетного издания L’Equipe, Винсент Вольпи, американский владелец французского клуба "Гавр" из Лиги 2, активно пытается продать "темно-синих" по запрашиваемой цене в размере 15 миллионов евро.

Вольпи владеет "Гавром" с 2015 года, он хотел быстро вернуть команду в Лигу 1, однако не сумел оформить промоушн. Винсент ведет переговоры как минимум с двумя потенциальными покупателями. Продажу клуба сильно усложнили последствия COVID-19.

Ранее за "Гавр" выступали Поль Погба, Рияд Марез, Ферлан Менди, Бенжамен Менди, Стив Манданда, Димитри Пайет и Лассана Диарра.

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В статье: Лига 2 Гавр
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Источник:
GFNF

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
27.04.2021 в 15:25
гаврюша, домой!
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Artemanat (Кривой Рог)
27.04.2021 в 15:16
Ахметов пришло твоё время
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