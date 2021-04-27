Экс-клуб Погба и Мареза выставлен на продажу за 15 миллионов евро

По информации авторитетного издания L’Equipe, Винсент Вольпи, американский владелец французского клуба "Гавр" из Лиги 2, активно пытается продать "темно-синих" по запрашиваемой цене в размере 15 миллионов евро.

Вольпи владеет "Гавром" с 2015 года, он хотел быстро вернуть команду в Лигу 1, однако не сумел оформить промоушн. Винсент ведет переговоры как минимум с двумя потенциальными покупателями. Продажу клуба сильно усложнили последствия COVID-19.

Ранее за "Гавр" выступали Поль Погба, Рияд Марез, Ферлан Менди, Бенжамен Менди, Стив Манданда, Димитри Пайет и Лассана Диарра.