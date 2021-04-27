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Неймар: Сейчас не время обсуждать контракт

Франция
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Бразилец планирует остаться в ПСЖ

Неймар: Сейчас не время обсуждать контракт

DAZN

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Неймар перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" рассказал о своем будущем в парижском клубе.

Контракт бразильца с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года.

"Сейчас не время обсуждать контракт. Договор действует еще два года, я чувствую себя прекрасно в "ПСЖ", я доволен этим сезоном. Я самый счастливый человек", — цитирует Неймара Manchester Evening News.

Матч "ПСЖ" — "Манчестер Сити" состоится завтра, 28 апреля.

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В статье: Неймар ПСЖ
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