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Известна суть предложения ПСЖ к Месси - Париж не видит конкуренции от других клубов
Без альтернативы?
фото - Getty Images
Французский "Пари Сен-Жермен" хочет подписать контракт с правого вингера испанской "Барселоны" Лионелем Месси.
Как сообщает журналист бразильского издания TNT Sports Марсело Бехлер, парижане предлагают аргентинцу контракт по схеме 2+1, а финансовую часть сделки оценивают как недосягаемую для других клубов.
При этом важным пунктом в предложении есть последние успехи в Лиге чемпионов - клуб дошел до финала в прошлом розыгрыше турнира, а в этом выбил "Барселону" и дошел до полуфинала.
Бехлер отмечает, что сама Барса пока не разобралась, сколько может платить Месси, поскольку пандемия коронавируса имела существенный негативный эффект на ее финансовое положение.
Президент "блауграны" Жоан Лапорта ищет способ подписать звезд, чтобы убедить капитана Месси в конкурентоспособности клуба.
Напомним, что у Лионеля 30 июня заканчивается контракт с "Барселоной", где он выступает с 2005 года.
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