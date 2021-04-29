Вингер ПСЖ повторил рекорд по результативным передачам за всю историю французского гранда

Крайний полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария в первом поединке ½ финала главного клубного европейского турнира против "Манчестер Сити" оформил свою 103-ю голевую передачу за парижан (1:2). На 15-й минуте встречи Маркиньос замкнул подачу с корнера в исполнении Анхеля.

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Таким образом, аргентинский исполнитель повторил рекорд по ассистам за всю историю "Пари Сен-Жермен" – об этом сообщают статистические порталы в Твиттере.

Отметим, что ранее рекорд французского клуба по результативным передачам принадлежал только бывшему нападающему команды Сафету Сушичу, в его активе 103 голевых паса. Напомним, Ди Мария защищает цвета "ПСЖ" уже 6 лет.