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Вингер ПСЖ повторил рекорд по результативным передачам за всю историю французского гранда
Великолепный Анхель
Getty Images / Global Images Ukraine
Крайний полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария в первом поединке ½ финала главного клубного европейского турнира против "Манчестер Сити" оформил свою 103-ю голевую передачу за парижан (1:2). На 15-й минуте встречи Маркиньос замкнул подачу с корнера в исполнении Анхеля.
Таким образом, аргентинский исполнитель повторил рекорд по ассистам за всю историю "Пари Сен-Жермен" – об этом сообщают статистические порталы в Твиттере.
Отметим, что ранее рекорд французского клуба по результативным передачам принадлежал только бывшему нападающему команды Сафету Сушичу, в его активе 103 голевых паса. Напомним, Ди Мария защищает цвета "ПСЖ" уже 6 лет.
Most assists provided for PSG in the club's history:— William Hill (@WilliamHill) April 28, 2021
???????? Safet Sušić (103)
???????? Ángel Di María (103)
ADM is on the verge of a new record. #UCL pic.twitter.com/yAtLxDVO1o
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