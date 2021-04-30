  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ сообщил о травме Килиана Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ сообщил о травме Килиана Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Выбыл ненадолго

ПСЖ сообщил о травме Килиана Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

Новина українською

В следующем матче Пари Сен-Жермен не рассчитывает на трех футболистов. А среди них - 22-летний нападающий Килиан Мбаппе.

Француз получил травму правой голени в матче чемпионата против "Метца". С травмой он сыграл в первом полуфинале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2), сообщает официальный сайт парижан.

Голкипер Александр Летелье перенес успешную операцию на пальце правой руки, будет отсутствовать следующие 4 недели.

Читайте такжеИ ни одного удара: у Мбаппе меньше касаний мяча в матче ПСЖ – Сити, чем у голкипера Эдерсона

Крайний защитник Хуан Бернат выходил на поле в середине сентября прошлого года, а сейчас продолжает набирать физическую форму после длительного отсутствия.

Сейчас "Пари Сен-Жермен" готовится к поединку 35-го тура французской Лиги 1 против "Ланса". Он состоится 1 мая в 18:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хуан Бернат травма Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...