ПСЖ сообщил о травме Килиана Мбаппе

В следующем матче Пари Сен-Жермен не рассчитывает на трех футболистов. А среди них - 22-летний нападающий Килиан Мбаппе.

Француз получил травму правой голени в матче чемпионата против "Метца". С травмой он сыграл в первом полуфинале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2), сообщает официальный сайт парижан.

Голкипер Александр Летелье перенес успешную операцию на пальце правой руки, будет отсутствовать следующие 4 недели.

Крайний защитник Хуан Бернат выходил на поле в середине сентября прошлого года, а сейчас продолжает набирать физическую форму после длительного отсутствия.

Сейчас "Пари Сен-Жермен" готовится к поединку 35-го тура французской Лиги 1 против "Ланса". Он состоится 1 мая в 18:00.