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ПСЖ сообщил о травме Килиана Мбаппе
Выбыл ненадолго
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier
В следующем матче Пари Сен-Жермен не рассчитывает на трех футболистов. А среди них - 22-летний нападающий Килиан Мбаппе.
Француз получил травму правой голени в матче чемпионата против "Метца". С травмой он сыграл в первом полуфинале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2), сообщает официальный сайт парижан.
Голкипер Александр Летелье перенес успешную операцию на пальце правой руки, будет отсутствовать следующие 4 недели.
Крайний защитник Хуан Бернат выходил на поле в середине сентября прошлого года, а сейчас продолжает набирать физическую форму после длительного отсутствия.
Сейчас "Пари Сен-Жермен" готовится к поединку 35-го тура французской Лиги 1 против "Ланса". Он состоится 1 мая в 18:00.
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