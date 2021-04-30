Нант выкупит африканского вратаря у Фиорентины

Французский "Нант" официально активировал свою возможность приобрести контракт 22-летнего вратаря Альбана Ляфона у "Фиорентины".

Голкипер из Буркина-Фасо ушел в аренду в 2019 году примерно за 0,8 млн евро с возможностью выкупа трудового соглашения за 7 млн ​​евро.

Французский клуб объявил, что он воспользовался этим пунктом и подписал контракт до июня 2024 года.

В 2018 году "Фиорентина" приобрела контракт Ляфона в "Тулузы" за 8 млн евро, но он не имел стабильной практики в Серии А.

В "Нанте" Альбан Ляфон провел 34 поединка, пропустил 52 гола, три поединка сыграл на "ноль". "Нант" находится среди аутсайдеров, занимает третье с конца место в Лиге 1.