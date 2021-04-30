Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нант выкупит африканского вратаря у Фиорентины
Воспользовался опцией
Фото: Transfermarkt
Французский "Нант" официально активировал свою возможность приобрести контракт 22-летнего вратаря Альбана Ляфона у "Фиорентины".
Голкипер из Буркина-Фасо ушел в аренду в 2019 году примерно за 0,8 млн евро с возможностью выкупа трудового соглашения за 7 млн евро.
Французский клуб объявил, что он воспользовался этим пунктом и подписал контракт до июня 2024 года.
В 2018 году "Фиорентина" приобрела контракт Ляфона в "Тулузы" за 8 млн евро, но он не имел стабильной практики в Серии А.
В "Нанте" Альбан Ляфон провел 34 поединка, пропустил 52 гола, три поединка сыграл на "ноль". "Нант" находится среди аутсайдеров, занимает третье с конца место в Лиге 1.
Популярное сейчас
- Буяльский и три новичка. Шевченко назвал расширенный состав сборной на сбор перед Евро
- СМИ: Минай могут покинуть 11 игроков и тренерский штаб
- Шевченко: У Лобановского кого не стошнило - играли в старте
- Из-за этого эпизода Пари Сен-Жермен доигрывал в меньшинстве полуфинал ЛЧ с Манчестер Сити
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО