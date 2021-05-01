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Лига 1. Марсель – Страсбур 1:1. Олимпийцы потеряли возможность подняться на пятую строчку
Подопечные Хорхе Сампаоли отыгрались лишь в конце встречи
twitter.com/OM_English
Лига 1, 35-й тур
Марсель, стадион "Велодром"
"Марсель" – "Страсбург" – 1:1
Голы: Бенедетто, 86 – Митрович, 74
"Марсель" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 5 поединков, сыграв вничью со "Страсбуром". Тем не менее, потеря очков не позволила команде Хорхе Сампаоли опередить "Ланс" и может дорого обойтись им в борьбе за еврокубки.
В очередной раз "Марсель" пропустил с углового. По сути всё, что хозяева допустили допустили у своих ворот за игру – это два корнера. Коне в первом тайме соперников простил, а вот Стефан Митрович нет, открыв счёт на 72-й минуте игры. В остальном у ворот Манданда стоял штиль.
Аркадиуш Милик в этом матче свои моменты раз за разом упускал свои шансы, поэтому Сампаоли бросил ему в пару своего соотечественника Дарио Бенедетто, который под занавес поединка принёс своей команде очко, отправив мяч в ворота головой после навеса Луиса Энрике. "Марсель" заслуживал большего, но расточительность у чужих ворот и неожиданно блеклая игра Димитри Пайета, которого плотно накрыли в этой игре, не позволила им рассчитывать на большее.
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