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Монпелье хочет вернуть экс-динамовца Беланду
Сейчас футболист без клуба
Французский "Монпелье" интересуется подписанием бывшего игрока киевского "Динамо" Юнеса Беланда. Об этом заявил президент клуба Лоран Николлин.
Игроку предложили тренироваться вместе с командой. Однако он вернулся в Турцию, и там поддерживает форму.
Сейчас Юнес находится без клуба. В марте этого года "Галатасарай" расторг контракт с футболистом в одностороннем порядке из-за нарушения дисциплины.
Напомним, что в 2013 году "Динамо" купило Беланду за 10 млн евро именно в "Монпелье", воспитанником которого и является игрок. Полузащитник провел 2,5 года в киевском клубе, завоевав два чемпионства и столько же Кубков Украины. После еще полутора лет аренд в "Шальке" и "Ниццы" марокканца выкупил "Галатасарай" за 10 млн евро.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в четыре млн евро.
На данный момент "Монпелье" занимает восьмое место в Лиге 1.
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