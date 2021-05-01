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Монпелье хочет вернуть экс-динамовца Беланду

Франция
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Сейчас футболист без клуба

Монпелье хочет вернуть экс-динамовца Беланду

Новина українською

Французский "Монпелье" интересуется подписанием бывшего игрока киевского "Динамо" Юнеса Беланда. Об этом заявил президент клуба Лоран Николлин.

Игроку предложили тренироваться вместе с командой. Однако он вернулся в Турцию, и там поддерживает форму.

Сейчас Юнес находится без клуба. В марте этого года "Галатасарай" расторг контракт с футболистом в одностороннем порядке из-за нарушения дисциплины.

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Напомним, что в 2013 году "Динамо" купило Беланду за 10 млн евро именно в "Монпелье", воспитанником которого и является игрок. Полузащитник провел 2,5 года в киевском клубе, завоевав два чемпионства и столько же Кубков Украины. После еще полутора лет аренд в "Шальке" и "Ниццы" марокканца выкупил "Галатасарай" за 10 млн евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в четыре млн евро.

На данный момент "Монпелье" занимает восьмое место в Лиге 1.

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В статье: Монпелье Юнес Беланда
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Источник:
getfootballnewsfrance

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