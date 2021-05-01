  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Контракт с Месси - больше не цель ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Контракт с Месси - больше не цель ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Клуб хочет сконцентрироваться на новом соглашении с Мбаппе

Контракт с Месси - больше не цель ПСЖ

Фото: AS / Автор – неизвестен

Новина українською

Подписание контракта с Месси больше не является приоритетом "ПСЖ". Клуб все еще поддерживает контакты с окружением игрока, но активный интерес давно позади.

Руководство парижской команды сфокусировались на новом контракте звезды клуба Килиана Мбаппе.Срок действующего контракта 22-летнего футболиста истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Лионель Месси провел 31 игру в Ла Лиге, забил 26 голов и сделал 9 ассистов. На счету Килиана Мбаппе 29 матчей в Лиге 1, 25 голов и 7 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
01.05.2021 в 16:08
О, вся пиз@ота в сборе. ))) Члены коллегиальные блъ..
Ответить
0
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
01.05.2021 в 15:33
Ответить
+1
-2
Ol-g (Одесса)
01.05.2021 в 15:22
В МС. С его опытом и в АПЛ стоя сможет эффективно играть.
Ответить
+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.05.2021 в 15:26
...в більярд...В АПЛ він через три гри попросить місячну передишку
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
01.05.2021 в 16:17
Правильно мыслите товарищ адесит. Кстати, правильно не Одесса, а Адеса.
Ответить
0
0
prockop4uck (Киев)
01.05.2021 в 14:44
Что не говорите, а в ПСЖ мудрие управленцы. Матч между этими командами показал, что Мбаппе на несколько голов выше такой распиаренной посредственности как месси.
Ответить
+4
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
01.05.2021 в 14:35
Правильне рішеннязмінювати майбутнє футболу на його минуле занадто нерозумно. Нехай тепличний пєрсік й далі дозріває в каталонській теплиці
Ответить
+4
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...