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Контракт с Месси - больше не цель ПСЖ
Клуб хочет сконцентрироваться на новом соглашении с Мбаппе
Фото: AS / Автор – неизвестен
Подписание контракта с Месси больше не является приоритетом "ПСЖ". Клуб все еще поддерживает контакты с окружением игрока, но активный интерес давно позади.
Руководство парижской команды сфокусировались на новом контракте звезды клуба Килиана Мбаппе.Срок действующего контракта 22-летнего футболиста истекает летом 2022 года.
В этом сезоне Лионель Месси провел 31 игру в Ла Лиге, забил 26 голов и сделал 9 ассистов. На счету Килиана Мбаппе 29 матчей в Лиге 1, 25 голов и 7 ассистов.
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