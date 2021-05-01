Контракт с Месси - больше не цель ПСЖ

Подписание контракта с Месси больше не является приоритетом "ПСЖ". Клуб все еще поддерживает контакты с окружением игрока, но активный интерес давно позади.

Руководство парижской команды сфокусировались на новом контракте звезды клуба Килиана Мбаппе.Срок действующего контракта 22-летнего футболиста истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Лионель Месси провел 31 игру в Ла Лиге, забил 26 голов и сделал 9 ассистов. На счету Килиана Мбаппе 29 матчей в Лиге 1, 25 голов и 7 ассистов.