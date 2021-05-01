Моуриньо: В Германии или Франции твоя судьба предопределена - нет давления

Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал работу в клубах французской Лиги 1 и немецкой Бундеслиге.

"В Германии или Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A – "Бавария" – или клуб B – "ПСЖ". В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня привлекает.