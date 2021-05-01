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Моуриньо: В Германии или Франции твоя судьба предопределена - нет давления
Португалец отозвался о чемпионатах Франции и Германии
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Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал работу в клубах французской Лиги 1 и немецкой Бундеслиге.
"В Германии или Франции твоя судьба будет тут же предопределена, если ты перейдешь в клуб A – "Бавария" – или клуб B – "ПСЖ". В Англии конкуренция на высшем уровне, это меня привлекает.
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Суть в давлении, я желаю его. Я всегда предпочту давление. Я отказываюсь ехать в чемпионат, где нет давления", – рассказал португалец.
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Источник:Daily Mail
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