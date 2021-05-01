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Почеттино заявил, что Мбаппе сыграет в ответном полуфинале с Ман Сити
Килиан пропускал игру против "Ланса"
BelGoal
В матче 35-го тура французской Лиги 1
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино рассказал, сыграет ли вингер против "Манчестер Сити" в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
"Я всегда оптимистичен. Я думаю, что он сыграет", – сказал аргентинский наставник.
Первый матч 1/2 против "горожан" Мбаппе отыграл уже с травмой.
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