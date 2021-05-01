Почеттино заявил, что Мбаппе сыграет в ответном полуфинале с Ман Сити

В матче 35-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" дома переиграл "Ланс" со счетом 2:1. Килиан Мбаппе не принимал участие в этом поединке из-за травмы, которую получил в игре против "Метца" - француз повредил правую голень.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино рассказал, сыграет ли вингер против "Манчестер Сити" в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

"Я всегда оптимистичен. Я думаю, что он сыграет", – сказал аргентинский наставник.

Первый матч 1/2 против "горожан" Мбаппе отыграл уже с травмой.