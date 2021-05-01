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Лига 1. Лилль – Ницца 2:0. Йылмаз и компания делают ещё один шаг к титулу
"Доги" в трёх победах от чемпионства
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 35-й тур
Лилль, "Пьер Моруа"
"Лилль" 2:0 "Ницца"
Голы: Йылмаз (13), Челик (55)
"Лилль": Меньян – Мандава, Ботман, Фонте, Челик – Бамба, Сумаре (Шека, 75), Андре, Араужо (Иконе, 75) – Йылмаз (Языджи, 71), Дэвид (Брадарич 88)
"Ницца": Бенитес – Камара (Нсоки, 70), Салиба, Тодибо, Лотомба – Шнейдерлин – Лопеш (Данилюк, 52), Будауи (Ле-Мелу, 75), Клод-Морис, Атталь (Пельмар, 70) – Дольберг
Предупреждения: Челик (21), Шека (87) – Клод-Морис (27), Лотомба (34)
Удаление: Лотомба (48, вторая желтая)
"Лилль" комфортно победил "Ниццу", вернув себе главенство в турнирной таблице. Теперь команде Кристофа Галтье осталось провести три финала, чтобы обеспечить себе сенсационный титул чемпионов Франции.
"Лилль" выдал свой абсолютно классический перфоманс в нынешнем сезоне, составляющими которыми являются: гол Бурака Йылмаза из неочевидной позиции и полная нейтрализация соперника у чужих ворот. Как бы не закончился сезон, но один титул "доги" уже заработали, а именно звание лучшей обороны Европы, которое они в этой кампании уверенно отобрали у "Атлетико" Диего Симеоне. 0 ударов даже в сторону ворот Майка Меньяна сегодня – очередное тому подтверждение.
"Лилль" открыл счёт в матче в первые четверть часа. Дэвид принял мяч у штрафной площади "Ниццы" и не найдя возможности для удара отпасовал на Йылмаза. Бурак в одно касание без замаха умудрился уложить мяч прямо в угол ворот, да ещё и с неудобным отскоком для голкипера. 1:0. На этом, собственно, игру можно было и заканчивать. До перерыва Дэвиду удалось ещё один раз потревожить владения Вальтера Бенитеса. Меньян дальним вбросом рукой (!) Почти что вывел Джонатана сам на сам с Бенитесом, но канадца успели настигнуть оборонцы, помешав нанести прицельный удар.
На старте второй половины "Лилль" окончательно добил интригу. Частично в этом помог и сам соперник: Джордан Лотомба схлопотал глупую жёлтую карточку, ставшую для него второй, и на 48-й минуте покинул поле. Вслед за этим "доги" забили ещё раз. Зеки Челик поймал абсолютно сумасшедший мяч, и ударом слету из-за пределов штрафной уложил его прямо в верхний угол ворот. До конца поединка ещё один момент был у Йылмаза, однако его удар в контратаке приняла на себя штанга. 2:0. Впереди три финала – с "Лансом", "Сент-Этьеном" и "Анже".
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