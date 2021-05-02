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Верратти побил рекорд Сушича по выступлениям за ПСЖ

Франция
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Игрок выступает в Париже с 2012-го года

Верратти побил рекорд Сушича по выступлениям за ПСЖ

psg

Новина українською

Марко Вератти вчера сыграл 345-й матч в футболке "ПСЖ" и побил рекорд Сафета Сушича, который принял участие в 344 поединках команды. Игрок отметился 9 голами и 58 ассистами в сыгранных матчах.

Полузащитник выступает за парижан с 2012-го года. Он переехал в Францию с итальянской "Пескары" еще во время становления клуба.

В текущем сезоне Лиги 1 футболист сыграл 21 матч и отдал 2 ассиста. Его стоимость составляет 60 млн евро.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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