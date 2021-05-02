Франция
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Верратти побил рекорд Сушича по выступлениям за ПСЖ
Игрок выступает в Париже с 2012-го года
psg
Марко Вератти вчера сыграл 345-й матч в футболке "ПСЖ" и побил рекорд Сафета Сушича, который принял участие в 344 поединках команды. Игрок отметился 9 голами и 58 ассистами в сыгранных матчах.
Полузащитник выступает за парижан с 2012-го года. Он переехал в Францию с итальянской "Пескары" еще во время становления клуба.
В текущем сезоне Лиги 1 футболист сыграл 21 матч и отдал 2 ассиста. Его стоимость составляет 60 млн евро.
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