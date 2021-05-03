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Перестрелка за Лигу чемпионов. Монако - Лион 2:3. Обзор матча и видео голов
Монако - Лион ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.05.2021 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
Фото ФК Лион / Автор неизвестен
Это был один из лучших поединков сезона во французской Лиге 1. Обе команды решают задачи по выходу в Лигу чемпионов, поэтому насмелились сыграть от ножа. Вышло на славу – пять голов, пенальти, удаление, драка в конце и фонтан эмоций. Все это достойное статуса центрального поединка тура.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча "Монако" - "Лион".
Лига 1, 35-й тур
"Монако" 2:3 "Лион"
Голы: Фоланд (25), Бен Йеддер (86, пен) – Депай (57), Марсело (77), Шерки (89)
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