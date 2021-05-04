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Депай ищет дом в Барселоне
Игрок близок к подписанию контракта с каталонцами
Полузащитник "Лиона" Мемфис Депай близок к подписанию контракта с "Барселоной", пишет Mundo Deportivo.
28 апреля Мемфис побывал в Барселоне с целью подыскать себе дом, в котором он будет жить после перехода в каталонский клуб. Депай приехал в столицу Каталонии в сопровождении семьи и друзей, с которыми посмотрел несколько вариантов жилья.
В марте сообщалось, что "Барселона" не может определиться с кандидатурой нового нападающего.
Контракт Депая с "Лионом" рассчитан до 30 июня 2021 года.
В сезоне-2020/21 Депай провёл 35 матчей в Лиге 1 и забил 19 голов, а также отдал 10 голевых передач.
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