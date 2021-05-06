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Неймар приостановил переговоры по новому контракту с ПСЖ
Назревает трансфер
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Неймар приостановил переговоры по новому контракту с парижским клубом, пишет Mundo Deportivo.
По информации источника, 29-летний бразилец хочет узнать у "Барселоны" о своем трансфере. На решение футболиста повлияла информация о том, что форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси, с которым Неймар хочет выступать в одной команде, близок к тому, чтобы остаться в Каталонии.
В сезоне-2020/21 бразилец провел 27 матчей за "ПСЖ", на его счету 15 голов и 10 результативных передач.
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