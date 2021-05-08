  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар заключил новый долгосрочный контракт с ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар заключил новый долгосрочный контракт с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Девять лет вместе в Париже?

Неймар заключил новый долгосрочный контракт с ПСЖ

Фото – ligue1, автор: Anthony Bibard

Новина українською

Вингер французского "ПСЖ" Неймар продлил контракт с клубом до 2026-го года. Об этом сообщает L'Equipe.

Официально о сделке будет сообщено сегодня. Напомним, что предыдущий контракт действовал до 2022-го года.

Несмотря на все слухи на счет трансфера в "Барселону", бразилец не покинет Париж этим летом. Если он доиграет до конца контракта, то вместе футболист проведет в французском гранде девять сезонов.

В 2017 году "ПСЖ" выкупил контракт Неймара в "блауграны" за 222 млн евро, заключив контракт с игроком на пять лет. С тех пор он провел 112 матчей за парижан, записав в свой актив 85 голов и 51 ассист. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего вингера в 110 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L’Equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
08.05.2021 в 10:16
Это уже до пенсии
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...