Неймар заключил новый долгосрочный контракт с ПСЖ

Вингер французского "ПСЖ" Неймар продлил контракт с клубом до 2026-го года. Об этом сообщает L'Equipe.

Официально о сделке будет сообщено сегодня. Напомним, что предыдущий контракт действовал до 2022-го года.

Несмотря на все слухи на счет трансфера в "Барселону", бразилец не покинет Париж этим летом. Если он доиграет до конца контракта, то вместе футболист проведет в французском гранде девять сезонов.

В 2017 году "ПСЖ" выкупил контракт Неймара в "блауграны" за 222 млн евро, заключив контракт с игроком на пять лет. С тех пор он провел 112 матчей за парижан, записав в свой актив 85 голов и 51 ассист. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего вингера в 110 млн евро.