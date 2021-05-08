Неймар: Первый фактор нового контракта с ПСЖ - это счастье

Форвард "ПСЖ" Неймар прокомментировал подписание нового контракта с парижанами .

– Какие ощущения от продления контракта?

– Я счастлив, очень рад. Правда в том, что я счастлив остаться здесь еще на четыре года, продолжать быть частью проекта, выигрывать титулы. Я попытаюсь осуществить нашу главную мечту – о победе в Лиге чемпионов. Так что я счастлив остаться в клубе.

– Наверное, было несколько причин, которые сподвигли тебя принять это решение?

– Первый фактор – это счастье. Счастье от того, что я являюсь частью этого состава, команды, "ПСЖ", клуба. И, конечно же, моя связь с клубом, с партнерами, с отличным тренером, который поможет нам достигнуть еще большего. Все это заставляет еще сильнее верить в проект, – рассказал Неймар.

Сегодня, "Пари Сен-Жермен" обьявил, что бразилец продлил соглашение с клубом до 2025-го года. Неймар выступает во Франции с лета 2017-го года.